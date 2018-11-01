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"Тюменские легионеры" сразятся с "Омскими ястребами"

Спорт, 15:38 30 ноября 2018

"Тюменский легион" во Вконтакте | Фото: "Тюменский легион" во Вконтакте

"Тюменский легион" встретится с "Омскими ястребами" на домашнем льду в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги 30 ноября и 1 декабря, сообщает ХК "Рубин".

За хозяев выступит нападающий Иван Степанов, который ездил на выездные матчи Высшей хоккейной лиги в составе тюменского "Рубина" и выходил на лед в поединке с ангарским "Ермаком". Защитник Егор Брютов и нападающий Михаил Шабанов, по возрасту имеющие право выступать в МХЛ, "Легиону" не помогут.

Набрав 30 очков, тюменцы занимают девятое место в таблице конференции "Восток". Омичи на 13 позиции. В их активе 27 баллов и два матча в запасе перед "легионерами".

В Тюмень "ястребы" прибыли транзитом через Ханты-Мансийск, где дважды уступили "Мамонтам Югры" - 1:2 и 0:1 (по буллитам).

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# МХЛ , Тюменский легион , хоккей

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