Рыба мечты на пять миллионов рублей: в Тобольске задержали браконьера

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Мужчину, ловившего рыбу подледными сетями, задержали сотрудники транспортной полиции Тобольска на берегу реки Тобол в районе деревни Медянки, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

У него полицейские обнаружили 16 особей сибирских осетра, который является особо ценным видом и занесен в Красную книгу России, две стерляди, пять налимов, а также судак, щука, язь, лещ и караси. Ущерб составил более 5 млн рублей.

По данному факту в подразделении дознания Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Как пояснили полицейские, так как вылов особо ценных видов рыбы осуществлялся, кроме прочего, еще и в запрещенный период ледостава, водным биологическим ресурсом был причинен значительный ущерб. Ледостав – это период, в течение которого образуется и не тает ледяной покров на реках. Его продолжительность, толщина ледяного покрова и скорость его образования зависят от ландшафта, особенностей рек и погодных условий. В тюменском регионе ледостав на реках начинается с конца ноября, и вылов рыбы в этот период находится под запретом.