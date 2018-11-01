На региональном этапе конкурса "Славим человека труда" назвали лучшего обвальщика мяса

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Алексей Цветков из Заводоуковска получил звание "Лучший обвальщик мяса", Наталья Румянцева из Ишима и Линар Сайфуллин из Ялуторовска, недобрав 4-5 баллов до уровня победителя, заняли второе и третье места.

Итоги номинации регионального этапа конкурса "Славим человека труда" подвели в Ярковском районе 30 ноября. Побороться за звание лучших в своей профессии в с. Покровском собрались восемь специалистов пяти мясоперерабатывающих предприятий области.

Свое мастерство на практике они доказывали в цехе ООО "Ясень-Агро". Заместитель директора агрохолдинга Сергей Табанаков рассказал, что "Ясень-Агро" принимающей стороной стал впервые. "Наши рабочие уже пробовали свои силы в конкурсе, в Ялуторовске, получали грамоты, но призовых мест еще не завоевывали. Сегодня в родных стенах за победу боролись Светлана Шумилова и Анатолий Горбунов, за них болели коллеги, и, конечно, наблюдали, как работают другие специалисты, ведь такие встречи нужны и для того, чтобы перенять опыт" – пояснил он.

Обвальщик мяса Анатолий Горбунов трудится в покровском предприятии уже пятый год и от возможности проверить свои знания, опыт он не отказывается. "Теоретическая часть не была для меня сложной, тем более в конкурсе я участвовал уже дважды. Практическая далась сложнее. Требовалось разделать половину свиной туши на три части быстро, аккуратно, согласно ГОСТу. Как и всем здесь мне этот процесс знаком хорошо, но большую роль играет приобретённый постоянный навык, а мы здесь больше работаем с говядиной" – рассказал участник.

Победитель регионального этапа Алексей Цветков в профессии уже больше 15 лет и справился с разделкой буквально за десять минут. "Обвальщиком мяса в АО "ПурагроУк" я работаю с 2002 года и с тех пор, как появился конкурс, я его, можно сказать, не пропускаю. В марте этого года на окружном этапе я получил третье место, в позапрошлом году на таком же – второе. Благодаря сегодняшнему успеху, вновь попытаюсь занять первое" – поделился планами он.

Призеры регионального конкурса получили заслуженные награды – дипломы победителей, ценные подарки и денежные премии.

Ирина Кургузова