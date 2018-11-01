На региональном этапе конкурса "Славим человека труда" назвали лучшего обвальщика мяса
Алексей Цветков из Заводоуковска получил звание "Лучший обвальщик мяса", Наталья Румянцева из Ишима и Линар Сайфуллин из Ялуторовска, недобрав 4-5 баллов до уровня победителя, заняли второе и третье места.
Итоги номинации регионального этапа конкурса "Славим человека труда" подвели в Ярковском районе 30 ноября. Побороться за звание лучших в своей профессии в с. Покровском собрались восемь специалистов пяти мясоперерабатывающих предприятий области.
Свое мастерство на практике они доказывали в цехе ООО "Ясень-Агро". Заместитель директора агрохолдинга Сергей Табанаков рассказал, что "Ясень-Агро" принимающей стороной стал впервые. "Наши рабочие уже пробовали свои силы в конкурсе, в Ялуторовске, получали грамоты, но призовых мест еще не завоевывали. Сегодня в родных стенах за победу боролись Светлана Шумилова и Анатолий Горбунов, за них болели коллеги, и, конечно, наблюдали, как работают другие специалисты, ведь такие встречи нужны и для того, чтобы перенять опыт" – пояснил он.
Обвальщик мяса Анатолий Горбунов трудится в покровском предприятии уже пятый год и от возможности проверить свои знания, опыт он не отказывается. "Теоретическая часть не была для меня сложной, тем более в конкурсе я участвовал уже дважды. Практическая далась сложнее. Требовалось разделать половину свиной туши на три части быстро, аккуратно, согласно ГОСТу. Как и всем здесь мне этот процесс знаком хорошо, но большую роль играет приобретённый постоянный навык, а мы здесь больше работаем с говядиной" – рассказал участник.
Победитель регионального этапа Алексей Цветков в профессии уже больше 15 лет и справился с разделкой буквально за десять минут. "Обвальщиком мяса в АО "ПурагроУк" я работаю с 2002 года и с тех пор, как появился конкурс, я его, можно сказать, не пропускаю. В марте этого года на окружном этапе я получил третье место, в позапрошлом году на таком же – второе. Благодаря сегодняшнему успеху, вновь попытаюсь занять первое" – поделился планами он.
Призеры регионального конкурса получили заслуженные награды – дипломы победителей, ценные подарки и денежные премии.
Ирина Кургузова