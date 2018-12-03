  • 3 декабря 20183.12.2018понедельник
  • USD66,5335
    EUR75,7484
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

Тюменцы проиграли в Нижнем Новгороде

Спорт, 11:47 03 декабря 2018

Со счетом 0:3 волейболисты "Тюмени" в Нижнем Новгороде уступили местному АСК в рамках 7-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А", сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Если в первой встрече гости смогли вырвать две партии у лидера (2:3), то в повторном поединке хозяева не оставили никаких шансов сибирякам.

Показать свою игру у тюменцев так и не получилось. Их наставник Сергей Шульга сделал ряд перестановок в составе, но это не помогло. Хозяева продолжали много играть первым темпом, а в центре сетки у них господствовал Виктор Никоненко.

Лидер чемпионата, явно претендующий на суперлигу, добился уверенной победы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 03.12.2018Тюменцы проиграли в Нижнем Новгороде
10:52 03.12.2018"Легион" проиграл "Ястребам" в овертайме
12:07 02.12.2018В Тюмени определяют сильнейших в лыжных гонках и биатлоне спорта слепых
10:52 02.12.2018Бильярдисты из России и Молдовы стали лучшими на чемпионате мира в Тюмени