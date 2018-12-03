Тюменцы проиграли в Нижнем Новгороде

Со счетом 0:3 волейболисты "Тюмени" в Нижнем Новгороде уступили местному АСК в рамках 7-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги "А", сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Если в первой встрече гости смогли вырвать две партии у лидера (2:3), то в повторном поединке хозяева не оставили никаких шансов сибирякам.

Показать свою игру у тюменцев так и не получилось. Их наставник Сергей Шульга сделал ряд перестановок в составе, но это не помогло. Хозяева продолжали много играть первым темпом, а в центре сетки у них господствовал Виктор Никоненко.

Лидер чемпионата, явно претендующий на суперлигу, добился уверенной победы.