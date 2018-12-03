Тюмень примет Кубок России и чемпионат страны по биатлону

Фото: biathlonrus.com Фото: biathlonrus.com

Два этапа Кубка России и чемпионат страны по биатлону пройдут в Тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

По масштабу и значимости Кубок России - третье соревнование в международном календаре после Кубков мира и IBU. В Тюмени с 4 по 10 декабря пройдет первый этап турнира среди мужчин. С 17 по 24 февраля на тюменской лыжне состоится шестой этап, на котором определятся чемпионы страны в суперпреследовании и биатлонном марафоне. Финалы Кубка России и чемпионата страны в олимпийских видах программы "Жемчужина Сибири" примет с 28 марта по 4 апреля. В программе - спринт, преследование, масс-старт и эстафеты.

Всего в соревнованиях Кубка страны должны принять участие свыше 200 участников из более 20 регионов России.

Соб. инф.