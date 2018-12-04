Собский рыбоводный завод увеличит выпуск мальков муксуна﻿

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

В пять раз планирует увеличить выпуск мальков муксуна Собский рыбоводный комплекс. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, представляя доклад о положении дел на Ямале, передает ИА "Север-Пресс".

"Собский рыбоводный комплекс постоянно наращивает объемы работы. В этом году в реки Ямала он отправил свыше 32 миллионов мальков, из которых 5 миллионов — муксуна. Его выпуск в следующем году планируется увеличить в 5 раз", — рассказал губернатор ЯНАО.

Он также сообщил о планах по строительству рыбоводного завода на р. Таз. Проектирование объекта подходит к концу, возведение начнется в 2019 году.

Дмитрий Артюхов отметил важность активного включения жителей в защиту окружающей среды. В 2018 году в рамках проекта "Будущее Арктики" 9 молодежных экологических дружин все лето занимались уборкой несанкционированных свалок и собрали около 3 тыс. куб. мусора.

Второй год добровольцы трудятся на острове Вилькицкого, территория полярной станции очищена от металла.