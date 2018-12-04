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Спортивным ишимцам вручили знаки ГТО

Спорт, 18:27 04 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 ишимца получили удостоверения и знаки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 24 из них – высшей пробы.

"Благодаря комплексу ГТО такие привычные слова, как спорт, здоровый образ жизни, физкультура обретают более высокую ценность, становятся трендами жизни современных россиян, задают тон и вектор развития", - поздравил награжденных глава Ишима Федор Шишкин.

Напомним, центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" открыт в Ишиме в 2016 году. С момента его создания обладателями знаков отличия стали 663 человека.

Золотые значки ГТО получили и брат и сестры Фомины, Никита, Настя и Соня. По их словам, с самого детства родители прививали им любовь к спорту. Что в дальнейшем и стало толчком к сдачам норм ГТО.

"Сдавали целенаправленно, сначала мы с Настей – в Тюмени, потом усилили нагрузки на тренировках и уже втроем сдали на золото. Решили сдавать, потому что это позволяет чувствовать себя сильными, здоровыми, красивыми и уверенными в себе людьми!", - поделился Никита Фомин.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# ГТО , Ишим , Федор Шишкин

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