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Строительство системы электроснабжения на нефтеперекачивающей станции "Аремзяны-2" завершено

Экономика, 20:15 04 декабря 2018

фото отдела общественных коммуникаций АО "Транснефть - Сибирь"

Акционерное общество "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию новую систему электроснабжения нефтеперекачивающей станции "Аремзяны-2" Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта акционерного общества в целях повышения показателей надежности энергетического оборудования.

Ранее действовавшая система электроснабжения эксплуатировалась с 1976 года и перестала соответствовать требованиям нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть".

В ходе реконструкции системы электроснабжения НПС "Аремзяны-2" построено новое закрытое распределительное устройство 10 кВ (ЗРУ-10кВ) с современными ячейками комплектного распределительного устройства (КРУ), оборудованными микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Заменены маслонаполненные выключатели на вакуумные, что позволило повысить надежность оборудования.

Новое здание ЗРУ включает помещения кроссовых панелей и телекоммуникационного оборудования, операторной НПС-2. Кроме того, построена дизельная электростанция с соответствующим оборудованием и коммуникациями для аварийного резервирования электроснабжения мощностью 630 кВт с емкостями дизельного топлива, новая кабельная эстакада, на которую уложено 100 км кабельной продукции. Все оборудование – российского производства, соответствующее современным требованиям.

Модернизированная система электроснабжения за счет применения современного оборудования позволяет обеспечить надежное электроснабжение НПС "Аремзяны-2", бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемом участке магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, повысит безопасность и энергоэффективность объекта, сообщает , сообщает отдел общественных коммуникаций АО "Транснефть - Сибирь".

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# Транснефть-Сибирь

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