Более половины отходов было утилизировано и обезврежено в регионе в 2017 году

| Фото: Из официальной группы Росприроднадзора в Facebook, https://www.facebook.com/RPN.GOV.RU/ | Фото: Из официальной группы Росприроднадзора в Facebook, https://www.facebook.com/RPN.GOV.RU/

3 млн 240 тыс. тонн отходов было образовано и накоплено на территории Тюменской области в 2017 году. Из них передано на утилизацию 1 млн 662 тыс. тонн, то есть 55,8%, обезврежено 4,5%.

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Тюменской области Ирина Антипкина участникам международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее".

Она напомнила, что постановлением правительства РФ к 2024 году доля утилизированных и обезвреженных отходов должна составлять не менее 80%. Регион с учетом того, что в 2018 году был запущен мусоросортировочный завод, ожидаемо выйдет на установленные проценты.

Ситуация с переработкой и утилизацией отходов в Тюменской области в сравнении с остальной Россией благополучная. На территории достаточно проектных мощностей и предприятий, которые способны принять отходы на переработку. К примеру, Боровская птицефабрика принимает бумагу и картон для производства упаковки, "УГМК-Сталь" - лом отходов и металлов, "Стеклотех" - битое стекло. Многие тюменские компании способны перерабатывать пластик. Ирина Антипкина сообщила, что раньше в Аромашевском районе все луга были завалены пластиковыми бутылками. Когда в соседнем Голышмановском районе открылся завод по переработке пластика, на полях не осталось ни одной брошенной бутылки.

По словам специалиста, в регионе очень мало шламовых амбаров, где хранились бы отходы бурения. Нефтегазовые компании находят способы избавиться от них с пользой для собственного бизнеса. "РН-Уватнефтегаз" запустила комплекс по закачке пульпы, полученной после обработки отходов бурения, обратно в пласт для поддержания пластового давления. Другие предприятия разработали проекты по переработке шлама в строительный материал. Металлический шлам от "УГМК-Сталь" очень востребован в садоводческих обществах - с его помощью отсыпают дороги, причем по цене он обходится достаточно дешево.

Эксперт Минприроды России, член ОНФ Сергей Завьялов отметил, что по официальным данным почти половина произведенных на территории Тюменской области отходов составляют помет и навоз с птицефабрик и сельхозпредприятий.

"У промышленности региона великолепные перспективы. Однако не всегда чем мощнее промышленность, тем большее количество отходов она продуцирует. Если для развития используются наилучшие из доступных технологий, которые направлены на более полное использование ресурсов, тем меньше вреда окружающей среде мы наносим", - прокомментировал он. В качестве примера эксперт назвал Тюменский аккумуляторный завод, который принимает отработанные аккумуляторные батареи на переработку.

Дарья Казакова