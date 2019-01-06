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Кондитерская фабрика "Слада" готовится к монтажу многокомпонентной линии

Экономика, 12:01 06 января 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Монтаж производственной линии площадью 10 тыс. квадратных метров на кондитерской фабрике "Слада" в Ишиме начнется в январе 2019 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

На новых площадях фабрики идут отделочные работы. В цехе по производству конфет монтируют потолок и стены, завершены армирование и заливка пола, заменены инженерные коммуникации. Специалисты работают над запуском системы теплоснабжения. Восстановлены железнодорожный тупик и кровля здания. Ремонтные работы продолжатся в складских и административных помещениях.

Сегодня с конвейеров ишимской "Слады" выходит более 1,5 тыс. тонн кондитерских изделий в месяц. Новые производственные линии позволят расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции, внедрить многокомпонентные производство.

На действующей фабрике трудоустроены 450 человек. Количество рабочих мест будет увеличено до 500.

Решение о расширении фабрики было принято в 2016 году. Основные здания Ишимского машиностроительного завода площадью свыше 45 тыс. квадратных метров приобретены екатеринбургской компанией "Кондитер Профи".

Соб. инф.

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# Ишим , кондитерская фабрика , ремонтные работы

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