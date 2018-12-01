Тюменский "Стеклотех" перерабатывает вторичное сырье со всей России

| Фото: www.stekloteh.com | Фото: www.stekloteh.com

Около 40 тыс. тонн стеклобоя в год закупает тюменский "Стеклотех". Для производства вторсырье приобретают по всей России. Об этом рассказал представитель компании Сергей Щекин на международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее", которая проходила в Тюмени.

Он пояснил, что стекольное производство несовершенно и оставляет после себя много отходов, однако у этого материала есть уникальная особенность - его можно бесконечно перерабатывать на 100%. Ежедневно на "Стеклотехе" перерабатывают 100 тонн вторсырья, в том числе свои собственные отходы. В приготовлении стекломассы сейчас тюменский завод использует примерно 45% стеклобоя, но его можно увеличить и до 80-90%. Проблема - в нехватке сырья.

За день предприятие производит примерно 260-370 тонн стеклотары. Тюменцы закупают по всей России стеклобой трех видов: бесцветный, коричневый и зеленый. С тюменских мусорных полигонов "Стеклотех", по словам представителя, пока не получил ни килограмма вторсырья. В ближайшем будущем завод ждет поставок от регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

По мнению эксперта Минприроды России, члена ОНФ Сергея Завьялова "Стеклотех" является одним из самых интересных и перспективных предприятий, которое готово перерабатывать более 100 тыс. тонн стеклобоя в год. Однако, к сожалению, о таком важном с точки зрения экологичности производстве еще мало кто знает. Эту ситуацию необходимо исправлять, уверены специалисты.

Дарья Казакова