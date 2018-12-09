На заводе по переработке картофеля начался монтаж оборудования

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Начался монтаж оборудования на заводе по переработке картофеля агрофирмы КРиММ. Как рассказал генеральный директор завода Геннадий Рязанов, работы продлятся около пяти месяцев.

"Общая сборка узлов и агрегатов, в силу масштабности проекта, займет не менее пяти месяцев. Оборудование самое современное, от одного из лучших европейских производителей. Голландские специалисты уже не раз были на территории завода, так что всю консультационную помощь мы получаем", - уточнил он.

На новом предприятии планируют выпускать три вида продукции: охлажденный картофель, бланшированный (кратковременная обработка продукта кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке.

"Помимо установки оборудования зимой мы собираемся выполнить еще одну важную задачу уже на полях агрофирмы. Нам предстоят масштабные работы по коренному улучшению структуры почв. Делать это будем с помощью торфа", - добавил Рязанов.