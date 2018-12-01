Десять километров автомобильных дорог отремонтировали в Уватском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 км автомобильных дорог отремонтировано в Уватском районе по итогам 2018 года, сообщает администрация муниципалитета.

Из 10 км щебеночное покрытие получили 6,4 км трасс, асфальтобетонное – 3,3 км. Кроме того, уложено 424 м. плиты на подъездных дорогах к полигону ТБО и канализационно-насосной станции в Увате.

В рамках улучшения дорожной инфраструктуры в селах района, отремонтирован тротуар в Мугене. Оборудованы остановки в деревне Яр и селе Уки . Обустроены автостоянки в Туртасе около дома культуры и в Ивановке около школы. В 2018 было израсходовано 9,4 млн рублей на содержание местных автодорог.

"Все дорожные работы проведены своевременно. В начале сентября закончен последний объект – улица Набережная в Увате. На основе заявок глав сельских поселений и жителей района составлен план ремонта на 2019 год", – рассказал директор Дирекции по управлению муниципальным хозяйством Андрей Лыков.

В 2019 планируется отремонтировать около семи км дорог местного значения.