Новый состав Наблюдательного совета ТюмГУ определил приоритеты развития вуза

admtyumen.ru admtyumen.ru

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев избран председателем нового состава Наблюдательного совета Тюменского госуниверситета, его заместителем стал научный руководитель Московской школы управления Сколково Андрей Волков. Первое заседание нового состава состоялось в Москве 13 декабря.

Изменения в ключевом органе управления университетом произошли в ноябре 2018 года в связи с разделением министерства образования и науки РФ на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

В состав нового совета вошли губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, представители Минобрнауки и Минстроя, научных учреждений и таких крупных компаний, как ПАО "Газпром нефть" и ООО "Сибур".

"Тюменский государственный университет совершил значительный рывок вперед. Он стал значимой точкой на научно-образовательной карте России. Программа 5-100 и региональный проект "Тюменская инициатива для вузов" дали свои результаты. Теперь нужно делать следующий шаг. Необходимо стать полноценным институтом развития для большой Тюменской области" - заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

Во время заседания члены совета приняли новую редакцию устава и положения о закупках, рассмотрели план финансовой деятельности на следующий год. Напомним, что Наблюдательный совет решает вопросы стратегического управления университетом, выступает аналогом совета директоров крупных компаний.

"Перед университетом стоит серьезная задача - научиться превращать научные идеи в конкретные технологии и продукты, востребованные на глобальном рынке. Только так можно создать настоящий научно-образовательный центр. ТюмГУ должен стать драйвером изменений во взаимоотношениях с индустриальными партнерами" - обратил внимание губернатор Тюменской области Александр Моор.

После вхождения в проект 5-100 ТюмГУ сделал ставку на социально-гуманитарные науки и биобезопасность растений, животных и человека. Все основные усилия университета в ближайшие годы будут сконцентрированы на этих направлениях.

"Есть точки роста, без инвестиций в которые сложно достичь быстрых результатов. Они описаны в нашей программе развития - это содержание образования, исследований, кадры и инфраструктура, - отметил после заседания Наблюдательного совета ректор ТюмГУ Валерий Фальков. - Все направления необходимо развивать комплексно. Нельзя умалять ни значения инфраструктуры, формирующей среду, которая непосредственно влияет на успеваемость студентов, ни содержания образовательных программ, ни привлечения талантливых студентов и учёных. Это трудоемкий процесс, но я уверен, что мы двигаемся достаточно быстро и способны показывать результаты".

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о передаче в безвозмездное пользование федерального имущества Тюменскому областному отделению Русского географического общества и Тюменской региональной общественной организацией выпускников Тюменского государственного университета.

"Университет активно сотрудничает с Русским географическим обществом на протяжении многих лет и создает все условия для реализации потенциала обучающихся, их самоопределения, внедряет совместные эффективные модели образования" - рассказал председатель тюменского отделения РГО Евгений Голубев.

Планируемое к передаче имущество организовано как коворкинговое пространство на 119 квадратных метров в историческом здании Института наук о Земле.