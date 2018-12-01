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Тюменцы победили тамбовских "волков"

Спорт, 10:36 14 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 4:1 "Рубин" дома обыграл ХК "Тамбов" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Перед этой встречей тюменская команда отдыхала от официальных матчей восемь дней, сообщает пресс-служба клуба.

Поединок хозяева начали осторожно. Тамбовские "волки", напротив, активно шли в атаку, и вратарю Игорю Тяло пришлось выручать своих "рубиновых" товарищей. На третьей минуте Тунхузин и Ногин получили удаления за обоюдную грубость. После этого игра оживилась, и болельщики увидели привычный им по нынешнему сезону "Рубин" – скоростной и цепкий. В итоге к концу второго периода сибиряки владели преимуществом в три шайбы. И то, что гости перед вторым перерывом сумели забить гол, не повлияло на ход встречи. В оставшееся время "Рубин" дожал соперников, еще раз огорчив их вратаря.

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# ХК "Рубин"

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