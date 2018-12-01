Александр Моор: областное правительство продолжит поддержку экспорта

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Региональное правительство продолжит оказывать финансовую и административную поддержку развитию экспорта тюменских товаров и услуг на внешние рынки. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании областного экспортного совета.

"В своем послании Тюменской областной думе я отмечал, что объем не сырьевого и не энергетического экспорта в регионе практически вплотную приблизился к миллиарду долларов США. У нас есть хороший потенциал для того, чтобы эту планку преодолеть. Многие наши предприятия готовы к выходу на зарубежные рынки", - подчеркнул губернатор.

В Тюменской области создана эффективная инфраструктура поддержки предприятий, ориентированных на экспорт. С 2011 года работает специальный региональный центр, который оказывает информационные и консультационные услуги, организует бизнес-миссии и презентации тюменской продукции на международных выставках. В 2016 году регион заключил соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром, а с февраля 2017 года началась реализация образовательной программы для предпринимателей по ведению экспортной деятельности. За последние несколько лет областное правительство провело по этому направлению более ста образовательных и информационных мероприятий.

"В 2018 году мы внедрили новую модель развития экспорта, которая имеет комплексный характер и выключает сразу несколько направлений. Во-первых, сопровождение действующих и начинающих экспортеров по всем основным вопросам, от сертификации до возврата НДС. Во-вторых, на базе Тюменского госуниверситета и Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса проводится обучение специалистов по экспортной деятельности. Еще одно важное направление - повышение активности и эффективности выездов бизнес-делегаций за рубеж. Количество таких мероприятий увеличилось в три раза", - отметил Александр Моор.

Активная и комплексная помощь, которую региональное правительство оказывает тюменским экспортерам, способствует достижению серьезных результатов. Об этом рассказал директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.

"Количество тюменских предприятий-экспортеров увеличилось со 138 в 2016 году до 161 в 2017 году. За девять месяцев 2018 года общий объем экспорта в Тюменской области превысил 2,4 миллиона долларов США, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017 году тюменская продукция экспортировалась в 76 стран ближнего и дальнего зарубежья", - сообщил директор департамента.

В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Тюменской области предстоит к 2024 году увеличить объем экспорта не сырьевых и не энергетических товаров до 1 млрд 671 млн долларов США.

В число отраслей с наибольшим экспортным потенциалом, по словам Леонида Остроумова, входят производство строительных материалов, машиностроение и нефтегазовый сервис, нефтегазохимия, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, деревообработка, туризм и медицина. Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин считает, что на международном рынке необходимо активнее продвигать идеи тюменских изобретателей и инноваторов.

Тюменское бизнес-сообщество высоко оценивает усилия главы региона, областного правительства и Торгово-промышленной палаты по поддержке экспорта, сказал генеральный директор компании "Бенат" Александр Бабенко. Именно государственная информационная, образовательная и консультационная поддержка помогла предприятию начать системную работу по развитию экспорта и выйти на зарубежный рынок, подчеркнул он.

"Первые экспортные контракты мы заключили во многом благодаря энтузиазму и компетентности работников регионального экспортного центра", - сказал Александр Бабенко.

Органам власти и предпринимателям Тюменской области общими усилиями предстоит решить очень серьезные задачи по увеличению экспорта, резюмировал Александр Моор.

"Позитивный эффект мы сможем получить только в результате постоянной и системной работы на этом важном направлении. Необходимо, чтобы предпринимательское сообщество в вопросах развития экспорта занимало активную позицию, а тюменские предприятия выпускали качественную и конкурентоспособную продукцию", - заявил губернатор.

Евгений Бабенко