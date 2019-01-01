В Уватском районе построят новую водопроводную сеть

| Фото: pinterest.com | Фото: pinterest.com

13,8 млн рублей направлено из бюджета Тюменской области на строительство сети водопровода, сообщает администрация Уватского района.

Проектную документацию на строительство водопроводов в ряде населенных пунктов Уватского района разработают в 2019 году.

"Незаконченность водопроводной сети – одна из основных проблем жизнеобеспечения района. Она связана с нехваткой финансирования ЖКХ в прошлых периодах и с укрупнением населенных пунктов. Идею завершения строительства сетей одобрил Владимир Якушев, а затем поддержал Александр Моор. Нам выделены средства на проектирование систем водоснабжения. Попутно наши службы проведут ревизию водного хозяйства для полного завершения водоснабжения жителей. На очереди – линии освещения и газификация", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Строительство водопроводов запланировано в Увате по переулку Школьный и ул. Совхозной, в Солянке по Береговой, в Першино по Комсомольской, в Осиннике по Механизаторов, в Демьянском по ул. Увальской и Подгорной, в Демьянке по ул. Комсомольской и переулку Сургутский, в с. Уки по Луговой, в Тугалово по Центральной, Береговой и Полевой, в Туртасе по Новосёлов и Вербной, в Ивановке по Омелинской и Мичелевской.