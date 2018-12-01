  • 19 декабря 201819.12.2018среда
  • USD66,7454
    EUR75,7761
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер западный

Тюменца отправили в колонию на девять лет за попытку сбыть наркотики

Происшествия, 18:53 19 декабря 2018

proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

26-летний житель Тюмени приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Приговор вынес Калининский районный суд Тюмени 19 декабря. Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2017 г. тюменец через Интернет связался с наркодельцом, чтобы заняться распространением наркотиков в Тюмени. Согласно разработанной схеме наркотические средства и психотропное вещество, замаскированные в сувениры из гипса, из Санкт-Петербурга через транспортную компанию экспресс-отправлениями доставлялись в Тюмень. Таким способом с октября 2017 г. по январь 2018 г. было направлено в общей сложности более 1 кг различных наркотиков (ЛСД, МДМА, марихуана, гашиш и других), а также психотропного вещества амфетамин.

Сбыть их тюменец не смог, поскольку в январе 2018 г. был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. По решению суда он заключен под стражу.

Суд назначил молодому человеку 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Суд постановил обратить в счет оплаты штрафа 154 тыс. 503 рубля, изъятые у тюменца при задержании.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , попытка сбыта , приговор , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 19.12.2018Тюменца отправили в колонию на девять лет за попытку сбыть наркотики
18:24 19.12.2018Тоболяк перевозил в багажнике машины краснокнижных осетров
17:40 19.12.2018Задержаны хакеры, которые похитили у россиян восемнадцать миллионов рублей
16:12 19.12.2018В аэропорту Сургута пассажира сняли с рейса за шутку о бомбе