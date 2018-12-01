Тюменца отправили в колонию на девять лет за попытку сбыть наркотики

| Фото: proctmo.ru | Фото: proctmo.ru

26-летний житель Тюмени приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Приговор вынес Калининский районный суд Тюмени 19 декабря. Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2017 г. тюменец через Интернет связался с наркодельцом, чтобы заняться распространением наркотиков в Тюмени. Согласно разработанной схеме наркотические средства и психотропное вещество, замаскированные в сувениры из гипса, из Санкт-Петербурга через транспортную компанию экспресс-отправлениями доставлялись в Тюмень. Таким способом с октября 2017 г. по январь 2018 г. было направлено в общей сложности более 1 кг различных наркотиков (ЛСД, МДМА, марихуана, гашиш и других), а также психотропного вещества амфетамин.

Сбыть их тюменец не смог, поскольку в январе 2018 г. был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. По решению суда он заключен под стражу.

Суд назначил молодому человеку 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Суд постановил обратить в счет оплаты штрафа 154 тыс. 503 рубля, изъятые у тюменца при задержании.