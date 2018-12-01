Александр Моор обсудил с предпринимателями актуальные для бизнеса вопросы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Александр Моор обсудил с предпринимателями актуальные для бизнеса вопросы в Тюменском технопарке в рамках стратегической сессии "Новые возможности развития инвестиционного климата" 19 декабря.

Во встрече с главой региона участвовали опытные и начинающие предприниматели, эксперты бизнес-сообщества и представители власти.

Приветствуя участников встречи, Александр Моор отметил, что создание возможностей для реализации инвестиционных проектов и предпринимательских инициатив является важным условием развития экономики региона. Причем в этой экономической экосистеме должен соблюдаться баланс крупных, средних и малых предприятий.

"В современных условиях только внутренние идеи, инициативы и драйв способны вывести нас из состояния вялотекущего экономического роста. В Тюменской области уровень роста экономики чуть выше, чем в среднем по стране, но мы понимаем, что нужно много работать, чтобы сохранить этот темп", - подчеркнул губернатор.

Он также рассказал тюменским бизнесменам о намерении продлить действующую в Тюменской области упрощенную систему налогообложения для предпринимателей до 2023 года включительно. Соответствующую инициативу правительство внесет на рассмотрение облдумы в начале 2019 года.

Отметим, в рамках стратегической сессии с губернатором команды начинающих и опытных предпринимателей региона представили свои инициативы, направленные на развитие инвестиционного климата и экономики региона. Предшествовала этому работа в группах, где участники обсудили и сформулировали проблемы и пути их решения. Касались они разных сфер экономики – развития агропромышленного комплекса и туризма, повышения производительности труда и стимулирования экономики, развития экспорта и внедрения инноваций.

Так, предприниматель Дмитрий Пухов предложил в АПК поддерживать производства новых продуктов, востребованных на рынке сбыта. Александр Моор отметил, что агропромышленный сектор в последнее время активно развивается, только необходима конечная переработка сельхозпродукции и тюменские власти делают ставку на поддержку таких производства. "Мы готовы рассматривать новые формы поддержки в АПК, учитывая, что продукция должна быть экспортоориентированной", - подчеркнул глава области.

Говоря о развитии туризма, предприниматели внесли идею строительства в Тюмени выставочного конгресс-центра. Представитель тюменского бизнес-сообщества Ирина Катигарова рассказала о необходимости формирования туристических брендов региона, развития отдельных видов туризма – спортивного, делового, медицинского.

"Идея строительства конгресс-холл центра существует давно, - прокомментировал губернатор. - В то же время надо тщательно изучить целесообразность такого решения. На мой взгляд, было бы хорошо проводить в регионе на регулярной основе крупные международные и всероссийские выставки, которые как раз и привлекали бы деловых туристов. Такие выставки сами по себе могли бы стать брендом региона".

Александр Моор поддержал идею создания в Тюмени региональной бизнес-школы, которая бы работала на постоянной основе и позволяла не только обучать начинающих предпринимателей, но и повышать квалификацию опытных бизнесменов.

Актуальным назвал губернатор вопрос поддержки франшизы для региональных сетей. "Тема развития бизнеса через франшизу придумана не нами, этим живет весь мир. Поэтому можно взять уже существующую модель с понятным результатом и заняться развитием региональных франшиз. Важно также стимулировать предпринимателей к использованию местных франшиз", - прокомментировал он.

Создание частно-государственных индустриальных парков, по мнению участников стратегической сессии, может стать хорошим подспорьем для дальнейшего развития предприятий, которые по тем или иным причинам вынуждены переезжать с арендуемых площадей. Эта идея, по словам Моора, давно обсуждается в правительстве, и обращения предпринимателей мотивируют ускорить темпы ее реализации.

Подводя итоги стратегической сессии, глава региона поблагодарил участников за высказанные предложения и подчеркнул важность данного мероприятия.

"Предпринимательское сообщество – самая креативная часть нашего населения, которая способна четко формулировать проблемы и пути их решения. Причем важно учиться решать не только частные задачи, но и находить системные решения для развития целых отраслей экономики. Уверен, что все идеи пойдут на пользу развития нашего предпринимательства и экономики в целом", - подытожил губернатор.

Любовь Голышева