Депутаты потребовали навести порядок с обрезкой деревьев в Тюмени

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 1 тыс. административных протоколов за повреждения зеленых насаждений, нарушения технологии обрезки и складирование строительного мусора на озелененных территориях было составлено в Тюмени в 2017 году. Об этом на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету сообщил депутатам заместитель главы города Максим Афанасьев.

Парламентарии обратили внимание на несвоевременные работы по обрезке деревьев возле жилых домов. О том, что более 100 обращений по этому вопросу поступило от тюменцев только по одному избирательному округу, отметил депутат Юрий Коновалов. Его коллеги подтвердили, что получают аналогичные жалобы от избирателей.

"В данном вопросе необходимо навести порядок, - подчеркнул Коновалов. - Пока жалобы на несвоевременную обрезку деревьев будут поступать от жителей города в приемные депутатов, нельзя считать работу администрации удовлетворительной".

Максим Афанасьев сообщил, что в 2017 году на содержание зеленых насаждений в Тюмени из средств бюджета израсходовано более 45 млн рублей.

"В рамках этих мероприятий проводилась санитарная, формовочная и омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, вырезка поросли, посадка цветов, а также содержание цветников, - рассказал он. - Общая сумма штрафов, наложенных в 2017 году за нарушения, в том числе, технологии обрезки, составила около полутора миллионов рублей, почти на 47 процентов больше, чем в 2016 году".

Николай Ступников