Тюменцы дважды проиграли "Искре" из Московской области

| Фото: ВК «Тюмень» | Фото: ВК «Тюмень»

Со счетом 1:3 волейбольный клуб "Тюмень" вновь уступил "Искре" в повторной встрече на выезде 23 декабря в рамках 10-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги "А". Первый поединок в Одинцово закончился с таким же результатом, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В турнирной таблице соперники находились по соседству. После поражений сибиряки опустились на последнее место, а хозяева площадки заняли 11 строчку.

Кисловодский "Трансгаз-Ставрополь", цвета которого защищают экс-тюменцы Владислав Наумов и Владислав Дьяков, дома дважды одолел питерский "Автомобилист" - 3:1, 3:0 и закрепился на 12, предпоследнем, месте.

Матчами в Подмосковье тюменцы завершили свой игровой год.