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Тюменский биатлонист победил в спринте

Спорт, 13:48 25 декабря 2018

Тюменский биатлонист Роман Рассказов стал лучшим в спринте на продолжающихся в Уфе Всероссийских юношеских соревнованиях памяти Памира Ямалеева. Воспитанник ОСШОР Луизы Носковой 24 декабря на дистанции 7,5 км допустил два промаха, но выиграл-таки 0,6 секунды у Диониса Родунера из Санкт-Петербурга (1 промах), сообщает Союз биатлонистов России.

Бронзу взял еще один тюменец – Виталий Гатилов (1).

У девушек в спринте на 6 км призерами стали Любовь Калинина из Мордовии (1), сахалинская спортсменка Анастасия Батманова (2) и Амина Иванова из Смоленской области (1). Тюменка Ксения Шнейдер (2) показала седьмой результат.

Старты эти являются отборочными на первенство мира в Словакии.

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