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"Тюменский легион" дома уступил в повторном матче

Спорт, 10:18 27 декабря 2018

ХК «Рубин» | Фото: ХК «Рубин»

Со счетом 1:4 "Тюменский легион" проиграл "Сарматам" на своем льду в повторном поединке чемпионата Молодежной хоккейной лиги 26 декабря. Команда из Оренбурга взяла реванш за поражение днем ранее – 1:6, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Стремясь к сатисфакции, "Сарматы" начали встречу очень активно. Обороне хозяев с первых мгновений пришлось ощутить на себе всю мощь оренбуржских атак. И гости добились своего. В первых двух периодах они забросили по две безответные шайбы. В заключительной 20-минутке "легионерам" удалось забить лишь гол престижа.

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