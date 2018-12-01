В Исетском районе назвали лидеров по надою молока

| Фото: Администрация Исетского района | Фото: Администрация Исетского района

Шесть сельскохозяйственных предприятий и три индивидуальных предпринимателя в Исетском районе занимаются производством молока. Лидерами по надою являются ООО "Эвика-Агро" и ООО "Новиково", сообщает администрация муниципального образования.

По итогам 11 месяцев 2018 г. надой на фуражную корову составил 6 тыс. 132 кг, валовый надой по сельхозпредприятиям и индивидуальным предпринимателям – 32,5 тыс. тонн.

Поголовье молочных коров в районе - 5 тыс. 438 головы, валовый надой составляет более 107 тонн в сутки, а суточный надой на корову – 20,7 кг.

Лидерами по надою молока на одну фуражную корову являются ООО "Эвика-Агро" и ООО "Новиково". Кроме того, молоко стабильно закупается у населения. За 11 месяцев личными подворьями сдано 1 тыс. 804 тонны молока. Сдатчиками являются 136 личных подсобных хозяйств.