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ВТБ Лизинг занял ведущие позиции в рейтинге RAEX

Экономика, 15:45 27 декабря 2018

банк ВТБ | Фото: банк ВТБ

ВТБ Лизинг занял первое место по объемам нового бизнеса в сегменте оборудования для нефтегазодобычи и переработки, а также вошел в тройку лидеров в рейтинге "100 лизинговых компаний по объему нового бизнеса", сообщает пресс-служба компании.

Рейтинг подготовлен агентством RAEX (РАЭКС – Аналитика). Аналитики учитывали показатели ключевых игроков отрасли по результатам работы за 9 месяцев 2018 года. Награждение состоялось в рамках XVII Ежегодной конференции "Лизинг в России".

"Лизинговая отрасль в России развивается достаточно активно и показывает рекордный рост ключевых показателей. Наша компания растет вместе с рынком и продолжает удерживать ведущие позиции во всех сегментах бизнеса. Результаты рейтинга RAEX (РАЭКС – Аналитика) в полной мере отражают наши успехи: по итогам девяти месяцев наш портфель достиг 525 млрд рублей, объем нового бизнеса составил порядка 113 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 67%. Это общая заслуга нашей профессиональной команды", - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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# ВТБ Лизинг

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