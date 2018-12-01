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"Рубин" сыграет в Кургане

Спорт, 15:28 29 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский "Рубин" матчем в Кургане с местным "Зауральем" завершит программу 2018-го года в чемпионате Высшей хоккейной лиге 29 декабря. Набрав 59 очков, сибиряки занимают третью строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Курганцы с 54-я баллами идут пока шестыми. В десяти декабрьских встречах подопечные Альберта Логинова одержали 6 побед. Правда, в трех поединках перед визитом рубиновцев они дважды уступили. "Зауралью" оказался не по зубам лидер чемпионата – питерский клуб "СКА-Нева" (2:7) и "Югра" из Ханты-Мансийска (1:5). В октябре курганская команда оступилась в Тюмени в овертайме (3:4). Победу сибирякам принес нападающий Алексей Князев. После того поражения "зауральцы" выиграли десять матчей кряду.

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# ХК "Рубин"

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