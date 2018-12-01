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Россия активно наращивает золотой запас

Экономика, 13:18 30 декабря 2018

ria.ru

Рекордное количество золота - 92,2 тонны приобрел Центральный банк России в 2018 году. Наша страна вышла на первое место в мире по объемам закупок этого драгоценного металла, сообщает РИА "Новости".

Доля российского золота в международных резервах достигла 18%, золотой запас страны превысил 2 тыс. тонн. Еще в 2017 году Россия обошла по этому показателю Китай, у которого золота меньше - 1,8 тыс. тонн.

Золото - инструмент сохранности вложений и диверсификации рисков. В случае краха долларовой системы оно однозначно не обесценится. Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, этот актив ослабляет зависимость от любой валюты.

Покупка монетарного золота - а ЦБ приобретает его исключительно на внутреннем рынке - неплохая поддержка российских золотодобытчиков, которые производят порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка. Это также возможность заработать — в последнее время золото ожидаемо дорожает, к концу декабря цена за унцию доходила до 1 тыс. 270 долларов.

Росту спроса на золото способствуют как прогнозы о замедлении мировой экономики, так и торговые войны. Некоторые аналитики не исключают, что часть накопленного золота Россия может впоследствии использовать для финансирования структуры, альтернативной Всемирному банку, и получить тем самым мощный инструмент противодействия США в торговых войнах.

Соб. инф.

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# золото , экономика

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