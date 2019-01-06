Россияне выиграли бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею

| Фото: fhr.ru | Фото: fhr.ru

Сборная России обыграла швейцарских соперников в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает "Р-спорт".

Встреча состоялась в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. Три гола забил Кирилл Слепец, остальные два - Никита Шашков и Клим Костин. Среди швейцарцев отличились Валентин Нассбаумер и Янник Брюшвайлер.

Ранее сборная России уступила американцам со счетом 1:2 в полуфинале турнира. Золото чемпионата будет разыгрываться между США и Финляндией