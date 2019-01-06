В России усилят контроль за качеством бензина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака может появиться в России. Об этих планах правительства рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает "РИА Новости".

Пилотный проект системы запустят в первой половине 2019 года в Северо-Западном федеральном округе. Эксперты будут отслеживать количественные и качественные характеристики бензина. Например, если с НПЗ ушло сто тонн топлива, столько же должно быть разлито по бензобакам. Несоответствие укажет на нарушения.

Один из способов произвести фальсификат — подмешать к качественному продукту самодельное топливо с мини-НПЗ. На заправки эти "смеси" поступают уже с легальными документами. Система прослеживаемости покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС.

По словам министра, выявление "неучтенки" станет для контролеров ключевым индикатором и поводом для внеплановой проверки по всей цепочке.