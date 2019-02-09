Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 20 февраля

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

С посланием Федеральному собранию выступит президент России Владимир Путин 20 февраля. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Где состоится мероприятие, пока неизвестно. Аккредитация журналистов пройдет с 15 по 17 февраля. Песков также отметил, что пока не готов сказать, будет ли послание включать интерактив, как в 2018 году.

Напомним, послание президента России Федеральному Собранию — ежегодное обращение главы государства парламенту. Это программный политико-правовой документ, который отражает основные пути стратегического развития страны. Как правило, включает в себя политический, экономический и идеологический блоки. В 2018 году выступление впервые прошло не в Кремле, а в Манеже и оказалось рекордным по длительности. Также в ходе послания Владимир Путин с помощью интерактивных вставок представил образцы нового российского оружия.