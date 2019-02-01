  • 11 февраля 201911.02.2019понедельник
  • USD66,0628
    EUR74,8954
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер юго-западный

"Рубин" уступил "Дизелю"

Спорт, 09:57 11 февраля 2019

hcrubin.ru Тюменский «Рубин» уступил пензенскому «Дизелю» 1:3 | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" уступил пензенскому "Дизелю" 1:3 в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги 10 февраля.

Таким образом, подопечные Михаила Звягина завершили серию из четырех выездных встреч. В ее рамках они одержали две победы.

Последний рубеж сибиряков на пензенском льду после перерыва, связанного с болезнью, защищал Егор Назаров. В целом, владея инициативой и больше контролируя шайбу, тюменцы смогли организовать лишь одну голевую атаку. Это случилось в концовке первого периода, когда Тунхузин сделал результативной передачу Князева. Перед взятием ворот хозяева едва успели отбиться в меньшинстве.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, в заключительном отрезке у рубиновцев было два козыря в виде удалений в составе "Дизеля", но свои шансы они упустили. На 55-й гостям забросил Александр Тарасов. Сняв вратаря, тюменцы устроили штурм владений "Дизеля", были близки к успеху, но в итоге пропустили третью шайбу в пустые ворота. Точку в матче поставил Максим Колмыков.

Главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин сдержанно прокомментировал поражение своих подопечных: "Хозяева больше хотели, и заслуженно победили. Я в раздевалке команде сказал, и теперь скажу вам. Как мы готовились к матчу, так и сыграли. Хоккей не терпит обмана. Мы разберемся. Это наши внутренние дела. Соперника поздравляю с победой".

hcrubin.ru Михаил Звягин: "Хоккей не терпит обмана". | Фото: hcrubin.ru

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 11.02.2019Тюменка Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону
09:57 11.02.2019"Рубин" уступил "Дизелю"
18:15 10.02.2019Российские хоккеисты обыграли Чехию в матче третьего этапа Евротура
14:38 10.02.2019На Кубке УМВД России по Тюменской области определили лучших в панкратионе