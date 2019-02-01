"Рубин" уступил "Дизелю"

Тюменский «Рубин» уступил пензенскому «Дизелю» 1:3 | Фото: hcrubin.ru Тюменский «Рубин» уступил пензенскому «Дизелю» 1:3 | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" уступил пензенскому "Дизелю" 1:3 в гостевом матче чемпионата Высшей хоккейной лиги 10 февраля.

Таким образом, подопечные Михаила Звягина завершили серию из четырех выездных встреч. В ее рамках они одержали две победы.

Последний рубеж сибиряков на пензенском льду после перерыва, связанного с болезнью, защищал Егор Назаров. В целом, владея инициативой и больше контролируя шайбу, тюменцы смогли организовать лишь одну голевую атаку. Это случилось в концовке первого периода, когда Тунхузин сделал результативной передачу Князева. Перед взятием ворот хозяева едва успели отбиться в меньшинстве.

Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, в заключительном отрезке у рубиновцев было два козыря в виде удалений в составе "Дизеля", но свои шансы они упустили. На 55-й гостям забросил Александр Тарасов. Сняв вратаря, тюменцы устроили штурм владений "Дизеля", были близки к успеху, но в итоге пропустили третью шайбу в пустые ворота. Точку в матче поставил Максим Колмыков.

Главный тренер тюменского "Рубина" Михаил Звягин сдержанно прокомментировал поражение своих подопечных: "Хозяева больше хотели, и заслуженно победили. Я в раздевалке команде сказал, и теперь скажу вам. Как мы готовились к матчу, так и сыграли. Хоккей не терпит обмана. Мы разберемся. Это наши внутренние дела. Соперника поздравляю с победой".