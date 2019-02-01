Всероссийские соревнования по альпинизму стартуют в Тюмени 15 февраля

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Четвертый этап Кубка России и Всероссийские юношеские соревнования по альпинизму пройдут на базе Центра туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34 ) с 15 по 17 февраля, сообщает Дворец "Пионер".

160 спортсменов из разных регионов России выступят в двух дисциплинах: "скорость" и "трудность".

Отметим, что Тюмень является единственным городом в России, в котором проводятся соревнования всероссийского уровня в дисциплине "трудность" в формате "боулдеринг".

Состязания стартуют 15 февраля в 9 часов 30 минут с квалификационных выступлений юношей и девушек 2004-2006 годов рождения в дисциплине "трудность".

16 февраля в 9 часов начнется торжественная церемония открытия. В 9 часов 15 минут – показ трасс квалификационных соревнований на трудность для женщин, мужчин, а также участников (2001 – 2003 г.р.) и финалистов (2004 – 2006 г.р) ВЮС. В 9 часов 30 минут начнется финал ВЮС в формате "боулдеринг" для ребят 2004 – 2006 г.р. (3 трассы по 3 минуты).

В 11 часов стартуют квалификационные соревнования на трудность.

Завершится второй день состязаний показом трасс квалификационных соревнований на скорость среди мужчин, женщин, а также юношей и девушек (2001 – 2003 г.р.) в индивидуальном лазании. После показа сразу же начнется финал в данной дисциплине.

В заключительный день, 17 февраля, в 9 часов 30 минут будет дан старт финалистов в лазании на трудность. Церемония закрытия соревнований и награждение победителей запланированы на 14 часов.