Пьяный селянин избил мать палкой из-за газовой плиты

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в избиении матери, задержали полицейские в пос. Новоторманский. Он избил ее палкой из-за газовой плиты, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который накануне пришел в гости к своей 58-летней матери. Родственники начали выпивать. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, хозяйка дома неоднократно открывала газ на плите, но не поджигала его. На замечания сына не реагировала. Тогда злоумышленник толкнул мать на пол и начал бить ее палкой по голове, после чего выгнал женщину из квартиры. Лежащую в снегу без сознания избитую женщину нашли соседи. Она была доставлена в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.