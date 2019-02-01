В турнире по мини-футболу на снегу сыграют семьдесят три тюменские команды

Городские дворовые команды будут состязаться в мини-футболе на снегу в Тюмени в школе № 40 (ул. Профсоюзная, 46) 16 февраля.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в 10 часов стартует групповой этап соревнований, который продолжится 17 февраля. На школьном стадионе встретятся 73 команды. В возрастной группе от 13 до 15 лет примут участие 35 футбольных коллективов. В возрастных группах от 16 до 17 лет и от 18 лет и старше выступят по 19 команд. 24 февраля состоятся плей-офф и финальные матчи.

Отметим, что соревнования дворовых команд в формате спартакиады впервые проводятся в масштабах сразу всей областной столицы. Ранее спартакиада охватывала городские округа. В этом году она пройдет в два этапа – отборочный и городской финальный. Участникам спортивного мероприятия предстоит пройти шесть испытаний. После мини-футбола на снегу их ждут соревнования в забегах на коньках (3 марта). Следующими видами спорта станут многоборье "ГТО", дартс, мини-футбол и волейбол.