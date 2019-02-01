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Тюменцев ждет на Кипре утешительный плей-офф

Спорт, 12:42 15 февраля 2019

fc-tyumen.ru Подопечные Горана Алексича нанесли поражение чемпиону Латвии «Риге» - 2:0. | Фото: fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" не знает поражений на Кубке ФНЛ в кипрском Пафосе. Более того, подопечные Горана Алексича нанесли поражение чемпиону Латвии "Риге" - 2:0.

На этот матч обе команды вышли с осознанием того, что за трофей Кубка ФНЛ им уже не побороться – ранее ярославский "Шинник" нанес поражение столичному "Чертаново" (2:0) и вышел в полуфинал. Тем не менее, "Тюмень" и "Рига" боролись за результат достойно.

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, далее команду Горана Алексича ждет борьба за 5-8 места турнира. В первом матче утешительного плей-офф 17 февраля сибиряки встретятся с саранской "Мордовией".

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# Республика Кипр , ФК Тюмень , ФНЛ , футбол

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