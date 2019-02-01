МФК "Тюмень" вышел в финал Кубка России

| Фото: mfktyumen.ru | Фото: mfktyumen.ru

Мини-футбольный клуб "Тюмень" вышел в финал Кубка России, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тюменцы в ответной встрече полуфинала оказалась сильнее команды "Динамо-Самара" - 4:1. Счет в этом матче открыли гости. Уже на третьей минуте отличился Максим Смирнов. Однако дальше забивали только сибиряки. Капитан черно-белых Артем Антошкин оформил хет-трик. Еще один гол на счету Сергея Абрамовича.

Как отметил после матча игрок МФК "Тюмень" Сергей Крыкун, победа далась нелегко.

""Динамо Самара" очень цепкая и быстрая команда. Перед этой игрой нам тренерский штаб все по полочкам разложил, объяснил, как играет соперник. Хорошо, что мы выиграли эту полуфинальную серию, вышли в финал Кубка России, теперь будем бороться за этот почетный трофей", - отметил Сергей Крыкун.

В финале соперником МФК "Тюмень" станет югорский клуб "Газпром-Югра". Северяне в полуфинале одолели московский клуб "КПРФ".