Современную переработку моркови внедряет агрофирма "КРиММ"

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Современную переработку моркови начнет внедрять агрофирма "КРиММ" в Упоровском районе, сообщает региональный департамент АПК.

Решение пришло после визита в Берлин. Делегация "КРиММа" посетила крупнейшую выставку Европы по достижениям в переработке сельскохозяйственной продукции Fruit Logistica. В Берлин съехались аграрии из 130 стран мира. Более 3 тыс. компаний представляют продукцию на площади в 134 тыс. кв. метра. Среди 80 тыс. посетителей Fruit Logistica в 2019 году перенимали зарубежный опыт и упоровские аграрии.

Как отметил коммерческий директор предприятия Валерий Рязанов, на выставке делегация с особым вниманием изучала зарубежный опыт переработки моркови.

"Отдельный интерес был к производству соков, в том числе из моркови. Однако такое производство — серьезный вопрос, требующий глубокой проработки, – отметил Валерий Рязанов. - А вот различное оборудование для производства такой продукции, как очищенная, нарезанная самыми различными видами: соломкой, кубиками, шайбами и так далее, и замороженная морковь заинтересовала".

После посещения выставки и проведения переговоров, руководство предприятия приступило к решению вопроса поставок оборудования и готово внедрить процесс современной переработки моркови в производство.