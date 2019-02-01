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Навыки самообороны покажут тюменским школьникам на мастер-классе

Спорт, 17:16 19 февраля 2019

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Мастер-класс по выполнению норматива ГТО - "Самозащита без оружия" - начнется в школе № 89 (ул. Малыгина, 8) 20 февраля в 13 часов 30 минут, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Мероприятие проведет мастер спорта по самбо, неоднократный победитель чемпионатов и первенств УФО по самбо Эльвин Ахмедов.

Напомним, что норматив "Самозащита без оружия" включает в себя приемы самостраховки, освобождение от захватов и защиту от ударов.

Мастер-класс будет проведен в Тюмени впервые и может стать традиционным мероприятием для популяризации комплекса "ГТО" в областной столице.

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# ГТО , мастер-класс , самбо

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