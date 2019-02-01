Тюменская область и Республика Беларусь продолжают активное сотрудничество

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Традиционные взаимовыгодные партнерские взаимоотношения между Тюменской областью и Республикой Беларусь находятся на подъеме. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, открывая расширенную встречу делегации Республики Беларусь с руководством областного правительства.

"Тюменская область по-прежнему входит в число наиболее стабильных в плане социально-экономического развития регионов России. За 2018 год индекс промышленного производства составил 110,1 процента. Основной фактор, определяющий наш экономический рост - промышленность", - отметил заместитель губернатора.

Благодаря действующей в регионе эффективной системе государственной поддержки бизнеса Тюменская область сохраняет высокую привлекательность для российских и иностранных инвесторов, занимая первое место в Национальном рейтинге инвестклимата. В тюменском инвестиционном портфеле около 700 проектов с общим объемом капитализации свыше 1 трлн 700 млрд рублей, сообщил Вячеслав Вахрин. Это лучший показатель в России.

"Мы очень рады каждому новому инвестору, в том числе зарубежному, и предлагаем ему налоговые льготы, финансовую поддержку, административное и организационное сопровождение на всех стадиях реализации инвестпроектов", - подчеркнул заместитель губернатора.

Внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Республикой Беларусь на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. В 2018 году этот показатель увеличился почти на 20 млн долларов США и составил 171,8 долларов США, причем выросли как экспорт, так и импорт.

Для Республики Беларусь сотрудничество с Тюменской областью имеет особое значение, заявил глава представительной белорусской делегации, министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Нас объединяют многочисленные экономические и человеческие связи. В числе 80 регионов России, с которыми у Республики Беларусь налажено торгово-экономическое сотрудничество, большая Тюменская область занимает лидирующее место по объему товарооборота", - подчеркнул он.

В ходе рабочего визита в Тюмень белорусская делегация посетила предприятие "Тюменьстальмост", Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод "Электросталь Тюмени", компанию "ТехноЦентр", Радиологический центр тюменского "Медицинского города", Государственный аграрный университет Северного Зауралья. В Тюменском технопарке состоялось заседание круглого стола "Перспективы сотрудничества Тюменской области и Республики Беларусь".

Вячеслав Вахрин пригласил представителей правительства и промышленных предприятий Республики Беларусь принять участие в Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет в областной столице в сентябре.

Итогом расширенной встречи белорусской делегации с руководством областного правительства стало подписание протокола заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Документ подписали министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Кроме того, были подписаны два соглашения об установлении и развитии побратимских связей между тюменскими и белорусскими муниципалитетами. Побратимами стали Викуловский район и Буда-Кошелевский район Гомельской области, а также Ярковский район и Добрушский район Гомельской области Республики Беларусь.

Евгений Бабенко