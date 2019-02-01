Тюменец Александр Ямов стал лучшим руководителем студенческого клуба в России

Александр Ямов - победитель Всероссийского конкурса студенческого самоуправления | Фото: asorf.ru Александр Ямов - победитель Всероссийского конкурса студенческого самоуправления | Фото: asorf.ru

Руководитель студенческого спортивного клуба "Гвардия" ТИУ Александр Ямов стал победителем в номинации "Лучший руководитель студенческого клуба" всероссийского конкурса студенческого самоуправления в Ростове-на-Дону 16-17 февраля.

"После отборочного заочного тура в декабре в финал в разных направлениях вышло пять представителей нашего университета. Зная уровень сложности конкурса, общаясь с его участниками прошлых лет из других регионов, я даже не рассчитывал войти в призеры. К тому же наша номинация оценивало очень статусное жюри", - поделился Александр Ямов.

Всего в конкурсе студенческого самоуправления за победу боролись около 130 студентов вузов со всей страны: по восемь-десять в каждой из 13 номинаций.

В первой части соперники рассказывали о себе, деятельности и планах своих клубов, а во второй решали ситуационную задачу.

"Во время презентации я несколько успокоился, поняв, что наш клуб "Гвардия" и его работа ничуть не хуже, а даже лучше, чем у других. Выступил, выдохнул. А вот во втором туре я даже не успел полностью представить решение задачи – члены жюри засыпали вопросами, и я сделал вывод, что провалился. К тому же, у участницы из Санкт-Петербурга, занявшей, как потом выяснилось, второе место, защита была очень яркой", - рассказал победитель.

Студенческий спортивный клуб "Гвардия" он организовал в сентябре 2017 года. Под его флагом выступают на соревнованиях разного уровня 19 сборных ТИУ. В рядах ССК "Гвардия" 28 активистов и 36 волонтеров они вместе с другими студентами проводят занятия и мастер-классы, открывают секции по разным видам спорта, чтобы увлечь им как можно больше людей.

"Спорт должен быть доступен каждому", - главный девиз руководителя студенческого спортивного клуба "Гвардия" ТИУ, победителя всероссийского конкурса Александра Ямова.

Ирина Кургузова