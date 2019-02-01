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В Голышманово обозначили схемы избирательных округов в день выборов 17 марта

Политика, 18:21 21 февраля 2019

ЦИК РФ | Фото: ЦИК РФ

20 одномандатных округов будет организовано в Голышманово в день выборов депутатов думы городского округа первого созыва 17 марта, сообщает администрация муниципалитета.

Ряд сельских территорий будут выбирать одного депутата вместе с жителями соседнего поселения.

"Округа образованы для организации избирательного процесса. На 20 тысяч избирателей приходится 20 мандатов депутатов думы городского округа. То есть, на каждом округе примерно тысяча избирателей, – рассказала заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Голышмановского района Наталья Шахова. – Поэтому в один округ объединены Королевское и Бескозобовское поселения, Малышенское и Хмелевское, Усть-Ламенское и Боровлянское, Ламенское и Медведевское, Ражевское и Земляновское. Подчеркну, что никакой административной реформы за этим не последует, объединения сельских территорий не будет. Округа сформированы только на период проведения избирательной кампании".

В будущей думе городского округа количество депутатов значительно сократится. Сейчас в районе существует двухуровневая система законодательной власти – есть думы сельских поселений и районный парламент. Всего в нынешнем созыве 134 депутата. В думе Голышмановского городского округа после выборов из будет 20.

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# выборы , Голышмановский городской округ , депутаты , округа

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