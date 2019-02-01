Российские биатлонисты финишировали четвертыми в эстафете на чемпионате Европы

| Фото: СБР | Фото: СБР

Российский квартет занял четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах, сообщает Союз биатлонистов России.

Определенные проблемы у команды возникли с первых же этапов. Виктория Сливко не слишком уверенно чувствовала себя на огневом рубеже, Светлана Миронова, заменившая в последний момент приболевшую Ирину Старых, в стрельбе по-прежнему проигрывает слишком много.

В борьбу за медали Россию вернул Матвей Елисеев, передавший эстафету Максиму Цветкову в 20 секундах отставания от лидеров. Но в квартете команд, разыгрывавших в этот вечер медали, лишними оказались именно россияне.

Победу праздновала сборная Швеции, серебро у сборной Германии, замкнули тройку призеров спортсмены белорусской дружины.