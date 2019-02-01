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Руслан Кухарук отметил предложенный Путиным подход к решению социальных задач

Общество, 11:58 22 февраля 2019

В послании президента большое внимание уделено развитию социальной сферы и созданию условий для улучшения жизни граждан, в том числе, многодетных семей.

Об этом заявил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, анализируя послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

"Эта тема волнует каждого жителя страны, - подчеркнул Руслан Кухарук. - Приятно осознавать, что президент особо остановился на поддержке семей, воспитывающих троих и более детей, и вопросы, которые мы поднимаем уже давно, услышаны на самом высоком уровне и соответствующие нормативные акты примут в ближайшее время".

По словам главы администрации, еще один актуальный вопрос, озвученный президентом в послании, обращение с твердыми коммунальными отходами.

"Сегодня, смотря в будущее, мы понимаем, что в произвольном накоплении отходов, которое происходило в течение многих лет, пора поставить точку, и перед нами стоит задача кратно увеличить количество сортированного мусора и отходов, подлежащих переработке", - отметил он.

Николай Ступников

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# послание президента , Руслан Кухарук

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