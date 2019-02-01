Послание Путина - анализ внутренней политики России, считает Юрий Конев

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Владимир Путин обозначил главные приоритеты внутренней политики, акцентировал внимание на вопросах образования, здравоохранения, социальной поддержки. Об этом заявил депутат, заместитель председателя аграрного комитета Юрий Конев, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию.

"Как и в посланиях прошлых лет, Владимир Путин говорил о том, что главная задача – сбережение российского народа. В связи с этим разработаны меры, изданы указы президента, объявлены национальные проекты. Эти документы основные, их надо выполнять. Они лежат в основе для решения проблем в разных сферах жизнедеятельности. Демография, экология, развитие промышленного производства, производительность труда – эти и другие направления по-прежнему остаются в центре внимания", - считает он.

По мнению законодателя, важно, что особое внимание было уделено сельским территориям. "Одно из направлений – экспорт сельхозпродукции. Нигде в мире нет такой экологически чистой продукции, как в России, вот этим надо заниматься. Также глава государства сделал акцент на улучшении жизни в селах и деревнях. В 2021 году планируют обновить программу “Устойчивое развитие сельских территорий”. Будет преобразована программа “Земский доктор”, введут программу “Земский учитель”", - подчеркнул депутат.

Юрий Конев акцентировал внимание на медицинском обслуживании: "В послании четко прозвучал этот вопрос. Медпомощь в сельских территориях должна быть доступной, причем в любом населенном пункте, независимо от того, сколько проживает на территории людей. Это значит, надо продолжать строить ФАПы, привлекать специалистов".

По его словам, еще один немаловажный аспект – поддержка многодетных семей. "Речь шла и об ипотеке. В частности, проценты по кредитам не должны превышать 6 процентов. Если выше – значит должны оплачиваться из бюджета. Также был поднят вопрос по яслям. В течение двух лет эту проблему также надо решить", - уточнил парламентарий.

Также Юрий Конев отметил важный момент, касающийся суверенитета России: "Мы должны крепить наше единство и быть государством независимым и суверенным. Это действительно значимо".