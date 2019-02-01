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Наталия Ситова: послание президента направлено на улучшение демографической ситуации в стране

Политика, 16:47 23 февраля 2019

Центр коррекции аутизма "Новые горизонты" | Фото: Центр коррекции аутизма "Новые горизонты"

Послание Федеральному Собранию президента Владимира Путина направлено на улучшение демографической ситуации в стране. Об этом заявила член Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, учредитель АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты" Наталия Ситова.

Одна из мер, предложенная президентом, касается ипотеки. В случае рождения третьего ребенка в семье, государство может помочь в ее выплате. Сумма составляет 450 тыс. рублей – это чуть меньше размера материнского капитала.

Актуально предложение и о поддержке детей-инвалидов - увеличение пособия по уходу за ребенком-инвалидов для мам, которые не могут выйти на работу.

"Сейчас сумма пособия составляет 5,5 тысячи рублей, но у нас в Тюменской области чуть больше. С учетом районного коэффициента она составляет 6,2-6,3 тысячи рублей, - отметила Наталия Ситова. – Я сама воспитываю такого ребенка, и мы с мамами обсуждаем все эти суммы. Поэтому увеличение пособия до 10 тысяч рублей – это очень существенно. Учитывая наш районный коэффициент, сумма вырастет до 11-12 тысяч рублей, что облегчит жизнь мамы, которая не может выйти на работу по независящим от нее причинам".

Большой поддержкой будет оформление инвалидности в цифровом варианте. "Собрать все справки с ребенком-инвалидом на руках очень сложно. Как только процедура будет переведена в электронный вид, не только мамы, но и все инвалиды вздохнут с большим облегчением", - подытожила Наталия Ситова.

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# Владимир Путин , инвалиды , ипотека , Наталия Ситова , послание , пособия , Федеральное Собрание

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