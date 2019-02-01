Уватнефтегаз начнет бурение на новом месторождении

| Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз»

Бурение на новом месторождении – Немчиновском - начнет ООО "РН-Уватнефтегаз" в 2019 году. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Онешко на юбилейных мероприятиях в честь 10-летия с начала разработки месторождений Восточного центра освоения Уватского проекта.

"Немчиновское месторождение расположено в пределах перспективного Тямкинского хаба. Это позволит использовать существующую инфраструктуру для быстрого вовлечения запасов в разработку", - сказал Игорь Онешко.

Как сообщает пресс-служба компании, ключевой проект Уватнефтегаза, который предприятие планирует реализовать в этом году, - подключение объектов Уватского проекта к Единой системе энергоснабжения России. Высоковольтная линия ВЛ-220 соединит энергетической цепью три хаба – Восточный, Протозановский и Тямкинский. Ее общая протяженность составит почти 330 км.

Проект ВЛ-220 может иметь и социальную составляющую. С администрацией Уватского района уже обсуждается целесообразность и техническая возможность подключения к электроснабжению отдаленных поселений района.

Отметим, что в 2018 году на юге Тюменской области было добыто 100 млн тонн нефти. Из них 90 млн тонн добыли уватские нефтяники.

"Уватский проект - пример эффективного государственно-частного партнерства в сфере нефтедобычи. Сегодня министерство энергетики России рассматривает возможность тиражирования нашего опыта на федеральном уровне", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который поздравил нефтяников с юбилеем Восточного центра освоения и вручил благодарности главы региона.

| Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-служба ООО «РН-Уватнефтегаз»

Евгений Бабенко