В Тюмени состоялась "Битва на Туре" в честь Дня защитника Отечества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приятно, что фестиваль "Битва на Туре" проходит именно в праздник мужчин. Это пример мужества, стойкости и чести. Об этом на торжественном открытии финала этапа Кубка России по сноуборду заявил глава Тюмени Руслан Кухарук.

С Днем защитника Отечества поздравили всех тюменцев и гостей города также депутат областной думы Дмитрий Новицкий и президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

"Битва на Туре" посвящена всем тем, кто отдал долг Родине, кто сегодня носит погоны и защищает ее безопасность, это праздник всех патриотов. Тюмень принимает отборочный этап седьмого Кубка России. У нас есть молодые, активные, азартные ребята, которые продвигают зрелищные, экстремальные виды спорта, привлекают сильнейших спортсменов и прославляют Тюменскую область", - отметил Руслан Кухарук.

Десять финалистов, отобранные после квалификационных заездов, под восторженные возгласы многочисленных зрителей стартовали с верхнего уровня набережной Туры.

У каждого претендента на победу в борьбе за призы "Битвы на Туре" было три попытки. В зачет пошли две лучшие, при этом выполняемые райдером трюки, не должны повторяться. Судьи оценивали сложность и чистоту выполнения элементов, амплитуду полета.

Многие из топовых спортсменов приезжают для участия в фестивале третий год подряд. Так на уникальной искусственной трассе Тюмени вновь испытал себя в биг-эйре, непривычной для себя дисциплине, мастер спорта, член сборной России по сноуборду Никита Автанеев, выступавший на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Хороший разгон, трамплин и приземление – мне нравится. Подобная городская конструкция в нашей стране установлена только в Москве в Крулатском, но в этом году ее переносят на Воробьевы горы, на рельеф, поэтому такой трамплин, да еще на набережной в центре города, есть только в Тюмени. Здесь собрались достойные соперники, шансы на победу есть у всех, просто надо чисто выполнить свою программу", - сказал Никита Автанеев.

Ирина Кургузова.