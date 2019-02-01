Дарья Давыдова стала призером "Большого шлема"

| Фото: Международная федерация дзюдо | Фото: Международная федерация дзюдо

Тюменка, мастер спорта международного класса Дарья Давыдова завоевала серебряную медаль престижного турнира "Большой шлем" по дзюдо в Дюссельдорфе, Германия с 22 по 24 февраля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Среди сорока претенденток на медали в весовой категории до 63 кг подопечная тренеров Николая Хохлова и Григория Давыдова завоевала серебро. Из пяти встреч четыре окончились победой в пользу тюменской дзюдоистки, три из них досрочно и одна в дополнительное время.

Только в схватке за первое место Дарья Давыдова уступила японской спортсменке Мики Таширо, находящейся в первой десятке рейтинга Международной федерации дзюдо (IJF).

Благодаря награде Дарья на 9 строчек улучшила свой рейтинг IJF, заработав 700 баллов. Дзюдоистка расположилась на 15 месте, имея на данный момент первый результат среди соотечественниц.

Отметим, что в шаге от медали остановился еще один представитель Центра, Заслуженный мастер спорта Муса Могушков, в весовой категории до 73 кг он занял 5 место. Воспитанник Николая Хохлова добавил в зачет своего рейтинга 360 очков и после турнира поднялся на две ступени вверх, занимая 12 позицию, которая также является лучшей у россиян в данном весе.