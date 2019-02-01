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Александр Моор вошел в Топ-15 популярных губернаторов-блогеров

Губернатор, 18:36 25 февраля 2019

Архивное фото из аккаунта Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в Топ-15 губернаторов-блогеров за январь, сообщает "Медиалогия".

С индексом цитируемости в 71,5 глава тюменского региона занял 13 место в рейтинге. Наиболее часто СМИ упоминали пост Александра Моора во ВКонтакте, о расчете тарифа за вывоз ТКО не с квадратного метра, а с человека.

По итогам января 2019 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов России стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.

Напомним, что Александр Моор размещает в популярных социальных сетях ВКонтакте, Instagram и "Одноклассники" информацию о рабочих поездках, встречах, совещаниях, а также делится с подписчиками фотографиями.

Так, в Instagram у тюменского губернатора более 18 тыс. подписчиков, во ВКонтакте – 5 тыс. 336, в "Одноклассниках" - более 6 тыс.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , Медиалогия , рейтинг , социальные сети

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