  • 25 февраля 201925.02.2019понедельник
  • USD65,5149
    EUR74,3332
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-западный

Александр Моор: в Тюменской области создадут более трех тысяч мест в детских садах

Губернатор, 20:01 25 февраля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 3 тыс. мест создадут в детских садах Тюменской области. К 2021 году будет достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования. Об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях написал губернатор Александр Моор.

"Я знаю, насколько актуален для родителей вопрос об устройстве ребенка в детский сад. Проблема известна, решение есть. Уже второй год ведем работу по созданию мест в дошкольных учреждениях. В 2018 году было введено больше двух тысяч мест, половина из них — для детей ясельного возраста. Новые детские сады на полгода раньше срока открылись в Тюмени в микрорайонах "Тюменский-2" и "Ново-Патрушево". Сбавлять темпы не планируем — создадим еще более трех тысяч мест в детских садах для малышей и к 2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования", - заверил глава региона.

Новые места в детских садах будут открыты благодаря строительству, выкупу и переоборудованию существующих зданий, а так же после капитального ремонта объектов дошкольных учреждений.

Екатерина Исаева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , детские сады , дошкольное образование , ясли

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 25.02.2019Александр Моор: в Тюменской области создадут более трех тысяч мест в детских садах
18:36 25.02.2019Александр Моор вошел в Топ-15 популярных губернаторов-блогеров
10:24 23.02.2019Александр Моор: мы гордимся победами отцов и дедов, которые защищали Отечество в тяжелые времена
15:49 22.02.2019Александр Моор: госнаграды подтверждают заслуги и профессионализм жителей региона