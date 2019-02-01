Александр Моор: в Тюменской области создадут более трех тысяч мест в детских садах

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 3 тыс. мест создадут в детских садах Тюменской области. К 2021 году будет достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования. Об этом в своих официальных аккаунтах в социальных сетях написал губернатор Александр Моор.

"Я знаю, насколько актуален для родителей вопрос об устройстве ребенка в детский сад. Проблема известна, решение есть. Уже второй год ведем работу по созданию мест в дошкольных учреждениях. В 2018 году было введено больше двух тысяч мест, половина из них — для детей ясельного возраста. Новые детские сады на полгода раньше срока открылись в Тюмени в микрорайонах "Тюменский-2" и "Ново-Патрушево". Сбавлять темпы не планируем — создадим еще более трех тысяч мест в детских садах для малышей и к 2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования", - заверил глава региона.

Новые места в детских садах будут открыты благодаря строительству, выкупу и переоборудованию существующих зданий, а так же после капитального ремонта объектов дошкольных учреждений.

Екатерина Исаева